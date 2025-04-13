Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda meydana gelen trafik kazası, can kaybıyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Topal yönetimindeki 06 ZSU 14 plakalı otomobil ile Ahmet Demir idaresindeki 25 ND 155 plakalı otomobil, karayolunun 45. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da ağır hasar aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ceylan Demir, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.