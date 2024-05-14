Şanlıurfa gençliği kente yatırım istiyor

2 milyonu aşkın nüfusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık şehri olan Şanlıurfa'da gençler iş arıyor. Birçoğu çevre illere gitmek zorunda kalıyor.

Editör: Haber Merkezi

2 milyonu aşkın nüfusa sahip Şanlıurfa'da iş arayan çok, iş sahası çok az. Yaklaşık 20,4 ortalama yaş ile Türkiye'nin en dinamik nüfusa sahip illerinden biri... Pamuğun merkezi...

Gençler iş olanaklarının azlığından yakınıyor. Kimi de çevre illere gitmek zorunda kalıyor. Özellikle yaz aylarında inşat işinde çalışmak için memleketlerinden ayrılıyorlar. Ancak bu iş de geçici oluyor.

Şehirde yaşayanlar doğdukları kentte doymak için yatırım istiyor. İş insanlarından kendilerini duymalarını bekliyor.

Diğer yandan, gözler GAP yatırımında. Zira, bu proje tamamlandığında 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'da önemli imkanların doğması bekleniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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