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Şanlıurfa Halfeti'de terör operasyonu: 54 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı saldırıyla ilgili 54 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Halfeti'de terör operasyonu: 54 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı saldırıyla ilgili 54 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristle ilişkileri bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile ilçelerde birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 54 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde önceki gün terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit olmuş, 2 polis memuru ise yaralanmıştı. Operasyonda 2 terörist de etkisiz hale getirilmişti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #Halfeti #pkk
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