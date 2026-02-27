Şanlıurfa Karaköprü'de göçük: Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde özel bir firmanın yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan iki işçi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'nde yaşandı. Özel bir firmanın ihalesini alarak yürüttüğü altyapı kazı çalışmaları esnasında alanda göçük meydana geldi.

Yaşanan çökme sonucu sahada çalışan Enver K. ve Ömer Faruk T. isimli iki işçi, belden aşağısı toprak altında kalarak mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla UMKE, AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan arama kurtarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, toprak altında kalan işçiler bulundukları yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Göçükten kurtarılan işçilere ilk müdahale, olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Enver K. ve Ömer Faruk T.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen göçükle ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

