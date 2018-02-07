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Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu

Operasyon kapsamında, 6 ilde kendilerini savcı, asker, polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 17'si tutuklandı

Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu

Şanlıurfa merkezli 6 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 17'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Harran ve Akçakale cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kendilerini savcı, asker, polis olarak tanıtarak iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışma sonucunda Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Konya, Adana ve Çanakkale'de 37 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 27 bin 250 lira, 19 cep telefonu, 10 banka kartı, 20 sim kart, 2 hafıza kartı, 2 flaş bellek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı uygulanarak, 1'i de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
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