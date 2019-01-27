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Şanlıurfa'nın yöresel lezzeti: Tirit

Şanlıurfa'nın yöresel lezzeti, kahvaltıların vazgeçilmezi denilince akla ilk gelen tirit olur. Gelin türkülere bile konu olan efsane lezzeti, ustalarından dinleyelim.

Şanlıurfa'nın yöresel lezzeti: Tirit

Türkülere konu olan Şanlıurfa'nın geleneksel yemeği tirit, bölgede soğuk kış günlerinin vazgeçilmez yiyeceği.

Yapımı oldukça zahmetli. 12 saat pişme süresi var. Ama yemesi de bir o kadar keyifli.

Meşhur tiriti ustaları baskın nasıl anlatıyor.

Bir yerseniz gün boyu dinç kalırsınız diyor usta. O yüzden aslında tirit, bir "sabah kahvaltısı".

"Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen tirit, Şanlıurfalılar için adeta bir ilaç. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #şanlıurfa
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