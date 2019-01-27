Şanlıurfa'nın yöresel lezzeti, kahvaltıların vazgeçilmezi denilince akla ilk gelen tirit olur. Gelin türkülere bile konu olan efsane lezzeti, ustalarından dinleyelim.

Türkülere konu olan Şanlıurfa'nın geleneksel yemeği tirit, bölgede soğuk kış günlerinin vazgeçilmez yiyeceği.



Yapımı oldukça zahmetli. 12 saat pişme süresi var. Ama yemesi de bir o kadar keyifli.



Meşhur tiriti ustaları baskın nasıl anlatıyor.



Bir yerseniz gün boyu dinç kalırsınız diyor usta. O yüzden aslında tirit, bir "sabah kahvaltısı".



"Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen tirit, Şanlıurfalılar için adeta bir ilaç.





ulusal.com.tr