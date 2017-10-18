CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Şanlıurfa Siverek'te silahlı çatışma çıktı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölen yada yaralanın olmazken, 6 otomobil ve 5 işyeri zarar gördü

Şanlıurfa Siverek'te silahlı çatışma çıktı

Olay gece saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçükömer Caddesi'nde meydana geldi. Kimlkleri belirlenemeyen iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı çatışma yaşandı.

Tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışmada birbirilerine rasgele ateş eden gruplar, olay yerinden uzaklaşırken park halinde bulunan 6 otomobil ve 5 işyeri kurşun ve fişeklerin hedefi oldu.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş fişek ve kovan fişeklerin yanı sıra 1 adet de şarjör buldu.

Polis çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek çatışan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #siverek #çatışma
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Melih Gökçek giderayak bu talimatı verdi
Sonraki Haber
İstanbul'da birçok ilçede 8 saat su kesilecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.