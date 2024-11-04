Şanlıurfa Valiliği duyurdu! 10 günlük yasaklar başladı

Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar dikkat, bu haber sizi ilgilendiriyor. Şanlıurfa Valiliği duyurdu. 10 günlük yasaklar başladı. İşte merak edilenler...

Şanlıurfa Valiliği duyurdu! 10 günlük yasaklar başladı
Şanlıurfa Valiliği duyurdu! 10 günlük yasaklar başladı
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Şanlıurfa’da 10 gün boyunca tüm açık hava etkinlikleri yasaklandı. Şanlıurfa Valiliği konu hakkında açıklamada bulundu. Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren duyuru aşağıda yer alıyor. 10 günlük yasaklar bugün başladı. İşte ayrıntılar...

10 GÜNLÜK YASAKLAR BAŞLADI

10 GÜNLÜK YASAKLAR BAŞLADI

Şanlıurfa Valiliği bugünden başlamak üzere, uygun görülen etkinlikler haricinde il genelindeki bütün açık hava etkinliklerine yasak getirildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddelerine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile İlimiz Merkez ve İlçelerimizde eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 04/11/2024 Saat: 09.00’dan 13/11/2024 Saat:23.59’a kadar 10 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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