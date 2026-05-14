Şanlıurfa'da acı haber: Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaybolduktan sonra ekiplerin seferber olduğu 5 yaşındaki Miraç İdikurt, 11 saatlik aramanın ardından evinin damında bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, evlerinin damında ölü bulundu.

Olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Öğle saatlerinde evden çıkan Miraç İdikurt’tan bir daha haber alınamadı.

Ailenin durumu fark ederek endişelenmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verildi.

11 SAAT BOYUNCA ARANDI

İhbar sonrası bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ekipleri, arama kurtarma görevlileri ve vatandaşlar kırsal bölgede küçük çocuğu bulabilmek için çalışma yürüttü.

Ekipler çevrede uzun süre arama yaptıktan sonra Miraç İdikurt’u yaklaşık 11 saat sonra gece saat 23.30 sıralarında evlerinin damında hareketsiz halde buldu.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Miraç İdikurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre küçük çocuğun elektrik akımına kapıldığı değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

