Şanlıurfa'da acı olay! 13 yaşındaki çocuk çalıştığı inşaattan düştü!
Şanlıurfa'da yürekleri sızlatan bir iş kazası yaşandı; 13 yaşındaki D.D., yardımcı eleman olarak çalıştığı inşaatın 3. katından dengesini kaybederek zemine düştü.
Şanlıurfa'da çalıştığı inşaattan düşen 13 yaşındaki bir çocuk yaralanarak hastanelik oldu.
3 METRE YÜKSEKLİKTEN ZEMİNE DÜŞTÜ
Edinilen bilgilere göre, üzücü olay Haliliye ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir binanın inşaatında yardımcı eleman olarak görev yaptığı öğrenilen 13 yaşındaki D.D. isimli çocuk, henüz belirlenemeyen bir sebeple dengesini yitirdi.
Dengesini kaybeden küçük çocuk, yaklaşık 3 metre yükseklikten doğrudan zemine düştü.
Çocuğun düştüğünü fark eden inşaattaki diğer iş arkadaşları yaralı çocuğu kendi imkanlarıyla hastaneye yetiştirdi.
Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı