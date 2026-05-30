Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Evdeki yılanı vurmak isterken 5 akrabasını birden kurşunladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, evine giren yılanı av tüfeğiyle vurarak öldürmek isteyen bir kişinin ateş açması sonucu adeta katliamın eşiğinden dönüldü.

 Tüfekten çıkan saçmaların ve yerden seken taş parçalarının isabet ettiği, aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası mahallede büyük panik yaşanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yılanı Öldürmek İçin Av Tüfeğine Sarıldı

Olay, Siverek ilçesine bağlı kırsal Üstüntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki H.Ö., evinin içinde aniden bir yılan gördü. Yılanı etkisiz hale getirmek isteyen H.Ö., evde bulunan ruhsatlı av tüfeğini alarak yılanın olduğu yöne doğru tek el ateş etti.

Seken Saçmalar ve Taşlar Aileyi Vurdu

Ancak kapalı alanda ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar ve beton zeminden seken taş parçaları, o esnada odada bulunan aile bireylerine isabet etti. Olayda; R.Ö. (59), E.Y. (31) ile henüz oyun çağında olan Y.B. (4), M.S.Y. (4) ve F.E. (6) isimli 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Evden yükselen çığlıklar üzerine mahalle sakinleri durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralıların Sağlık Durumu İyi

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla acil koduyla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tüfeği ateşleyen H.Ö. hakkında yasal işlem başlatılırken, jandarma ekiplerinin olaya ilişkin yürüttüğü çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

