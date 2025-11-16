Şanlıurfa’da beton dökümü sırasında göçük: Ekipler seferber oldu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 2 katlı inşaatın beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 5 işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesinde, 2 katlı bir inşaatta beton dökümü sırasında göçük yaşandı. Çökme anında inşaatta çalışan 5 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçiler, vatandaşların ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle göçükten çıkarıldı. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

