Şanlıurfa'da çevre yolunda gizemli ölüm! Battaniyeye sarılı halde bulundu

Eyyübiye ilçesinde battaniyeye sarılmış halde hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölge ablukaya alındı. Yapılan incelemelerde, şahsın hayatını kaybettiği ve kimliğinin İran uyruklu Omid Lotfipour (52) olduğu belirlendi.

Olayın bir cinayet mi yoksa infaz mı olduğu yönündeki şüpheler üzerine Şanlıurfa Emniyeti acil koduyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

BAĞ EVİ YOLUNDA KORKUNÇ KEŞİF

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi çevre yolu yakınlarındaki boş bir arazide meydana geldi.

Vatandaşlar Fark Etti: Bölgede bulunan bağ evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, çevre yolu kenarındaki boş arazide şüpheli bir battaniye fark etti.

Ekipler Sevk Edildi: Battaniyenin içine sarılmış halde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay Yerinde Acı Haber: Sağlık görevlilerinin battaniye açılarak yaptığı ilk tıbbi kontrolde, şahsın saatler önce yaşamını yitirdiği kesinleşti.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ: İRAN UYRUKLU OMİD LOTFİPOUR

Gelişme üzerine bölge, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik şeridiyle çevrilerek sivillerin girişine kapatıldı. Olay Yeri İnceleme (OYİ) uzmanlarının ceset üzerinde ve çevre arazide yaptığı parmak izi ile delil toplama çalışmalarının ardından acı gerçek ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kişinin 52 yaşındaki İran vatandaşı Omid Lotfipour olduğu tespit edildi.

Lotfipour'un cenazesi, vücudunda darp, cebir veya ateşli silah izi olup olmadığının, kesin ölüm nedeninin yasal olarak belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYET BÜRO ALARMDA: KAMERALAR İNCELEMEDE

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekipleri özel bir ekip kurarak harekete geçti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve arkasındaki sır perdesinin aralanması için çok yönlü bir operasyon yürütülüyor:

Kritik İnceleme: Polis ekipleri, cesedin bulunduğu boş araziyi gören çevre yolu üzerindeki tüm güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını geriye dönük olarak incelemeye aldı. Omid Lotfipour'un Şanlıurfa'ya ne amaçla geldiği, en son kimlerle temas kurduğu, bölgeye bir araçla getirilip bırakılıp bırakılmadığı titizlikle araştırılıyor. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma derinleşerek sürüyor.