Şanlıurfa’da dehşet: 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular

Şanlıurfa’da yolda yürüyen bir genç, motosikletli saldırganların hedefi oldu. Silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki Abdullah Kürşat Yıldırım, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Yıldırım’a, yüzlerini kar maskesiyle gizleyen ve motosikletle gelen 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.