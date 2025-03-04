Şanlıurfa'da dehşet: Oğlu, babasını tüfekle vurup öldürdü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 41 yaşındaki Yusuf Görevin, tartıştığı 74 yaşındaki babası Ahmet Görevin’i tüfekle ateş ederek öldürdü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şanlıurfa'da dehşet: Oğlu, babasını tüfekle vurup öldürdü
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Olay, sabah saatlerinde Almaşar Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Görevin ile babası Ahmet Görevin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf Görevin, evdeki tüfekle babasına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ahmet Görevin yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler tarafından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Görevin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yusuf Görevin gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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