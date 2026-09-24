Şanlıurfa'da deprem sonrası okullar tatil edildi! Vali Hasan Şıldak duyurdu: Eğitime 1 gün ara

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaşanan sarsıntının ardından tedbir amaçlı olarak okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

VALİ ŞILDAK'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir."

Bölgede sarsıntının ardından saha tarama ve inceleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yetkililer vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları yönünde uyarılarını yineliyor.