Şanlıurfa'da dev bahis operasyonu: İşlem hacmi dudak uçuklattı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, şüphelilerden 10'u hakkında adli kontrol hükümleri uygularken, 2 şahsın ise serbest bırakılmasına karar verdi.

6 AYLIK TAKİP VE 382 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Operasyonun detaylarında ise şebekeye yönelik kapsamlı bir hazırlık süreci olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden yönettiği para trafiğinin 382 milyon lirayı bulduğu tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen 31 şahsın kullandığı 34 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Şüphelilerin "suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi", "5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri belirlendi.

EVLERDEN CEPHANELİK VE SERVET ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Dijital materyal olarak 64 cep telefonu, 61 sim kart, 6 hard disk, 10 flaş bellek ve 8 laptop incelemeye alındı. Aramalarda ayrıca 1 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 7 şarjör, 81 tüfek fişeği ve 99 tabanca fişeği bulundu.

Mekanlarda yapılan aramalarda suç gelirleri olduğu değerlendirilen yüklü miktarda nakit ve altın da ele geçirildi. Polis ekipleri 160 bin TL nakit paranın yanı sıra toplam değeri 708 bin lirayı bulan; 5 adet 22 ayar ata altını, 3 adet 22 ayar yarım altın, 11 adet 22 ayar çeyrek altın, 4 adet 22 ayar 1 gramlık altın, 9 adet toplam 50,80 gram altın yüzük, 1 adet 22 ayar bilezik ve 1 adet 22 ayar altın küpeye el koydu. Soruşturma dahilinde ayrıca 8 zanlının banka hesaplarına ve 2 araca da el konulduğu bildirildi.