Şanlıurfa'da esrarengiz olay! 8 kişilik ailenin eşyaları durduk yere yanıyor

Olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki bir evde başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar, 8 kişilik ailenin hayatını kabusa çevirdi. Gün içerisinde defalarca evlerindeki eşyaların tutuşması üzerine aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Dışarı çıkarttıkları eşyaları da aniden tutuşan aile, çareyi komşularına sığınmakta buldu. Ancak, gece yatmak için gittikleri komşu evinde de yangınların başlaması üzerine 8 kişilik aile dışarıda kalmak zorunda kaldı. Yaşananlar sonrası çaresiz kalan aile, yetkililerden yardım istedi.

"İÇERİ GİREMİYORUZ, HER GİRDİĞİMİZDE BİR YANGIN ÇIKIYOR"

Kendi evleri yandıktan sonra komşularına sığındıklarını ama gece onların evinde de yangın çıktığını söyleyen Mehmet Mol, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Perşembe günü öğleden sonra ateş çıktı. Bir süre sonra dolapta yangın çıktı. Yangından sonra eşyaları dışarı çıkarttık, dışarıdaki eşyalar da yanmaya başladı. Her gün birkaç defa yangın çıkıyor. İçeri giremiyoruz, dışarıda kalmak zorundayız. Komşunun evine gittik, orada da gece yaktık yandı. Çok tedirginiz. İçeri giremiyoruz, her girdiğimizde bir yangın çıkıyor". Mol, konuşmasının sonunda yetkililerden yardım istedi.