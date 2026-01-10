Şanlıurfa’da evde tüp patlaması: Ölü ve yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Bozova ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde, ısınmak için kullanılan mutfak tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın şiddetiyle evde yangın çıkarken, gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

BABAANNE VE TORUNLARI HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine hızla intikal eden sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede Zeynep Şeyho ile torunları 11 yaşındaki Elif Şeyho ve bebek Arif Şeyho’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Faciada yaralanan Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10), Mehmet ve Ramazan Şeyho (36) ise sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 2 YARALININ DURUMU CİDDİ

Faciaya ilişkin Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, yaralıların sağlık durumuna dair bilgi verildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Akşam saatlerinde Bozova ilçemizde Suriye uyruklu bir ailenin ikamet ettiği konutta ilk belirlemelere göre ısınma amaçlı kullanılan tüpün patlaması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunmaktadır. Hastanede tedavileri devam etmektedir"