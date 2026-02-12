Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 58 kadın kurtarıldı, 27 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 13'ü işletme olmak üzere toplam 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun en önemli ayağında ise zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 58 mağdur kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

ADRESLERDEN PARA, ALTIN VE SİLAH ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan kapsamlı aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 106 bin 336 TL, 500 ABD doları, 3 tam altın, 3 yarım altın, 10 çeyrek altın ve 1 altın bileklik ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 45 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar, 1 POS cihazı, 1 kamera kayıt cihazı ve çok sayıda cinsel içerikli materyal bulundu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ışığında yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 50 milyon lira tutarında para hareketi olduğu belirlendi. Suç geliri olduğu değerlendirilen bu tutar nedeniyle ilgili banka hesaplarına bloke konuldu. Ayrıca şüphelilere ait 3 araca satılamaz şerhi uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 31 zanlıdan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.