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Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 60 öğrenci hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Merkez Karaköprü ilçesi Şehit Abdulselam Halat Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin içtikleri çorbanın ardından baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yöneticilerine başvurmaları üzerine okula 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler sağlık ekipleri eşliğinde ambulanslar ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, öğrenci velileri de okula gelerek çocuklarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa
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