Şanlıurfa'da husumetli dünürler arasında silahlı kavga! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Batıkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet olduğu bilinen dünür iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerilim, taraflardan üç kişinin silahlanarak sokağa çıkmasıyla fiili bir saldırıya dönüştü.

EVDEN UZUN NAMLULU TÜFEKLERLE ÇIKIP ATEŞ AÇTILAR

Sözlü tartışmanın şiddetlenmesinin ardından şahıslar, evden temin ettikleri tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle dışarı çıkarak karşı tarafa peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan M.B., A.B. ve M.B. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ'NDEN ÜÇ GÖZALTI

Silahlı kavganın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan ve faillerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yürütülen operasyon kapsamında olaya karıştığı tespit edilen A.O.A., S.A. ve M.V.A. isimli üç şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.