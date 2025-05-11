Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: On binlerce güneş gözlüğü ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 65 bin 500 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda el aleti de bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: On binlerce güneş gözlüğü ele geçirildi
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Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen ürünlerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 65 bin 500 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözlüklerin yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu ve Şanlıurfa'da piyasaya sürülmek istendiği tespit edildi.

SADECE GÖZLÜK DEĞİL, BİNLECE ALET DE VAR

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, sadece gözlük değil, çeşitli el aletleri de bulundu. Ekipler toplamda 3 bin 350 adet İngiliz anahtarı, 290 adet filtre sökme aparatı, 20 adet alyan anahtar takımı, 230 adet pense ele geçirdi. Tüm malzemelere el konulurken, ürünlerin ne amaçla kullanıldığı ya da piyasaya nasıl sürülmek istendiği hakkında soruşturma başlatıldı.

Operasyon kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin, kaçak ürünlerin dağıtımı ve pazarlanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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