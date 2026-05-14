Şanlıurfa’da kahreden olay! Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk evinin damında ölü bulundu

Olay, dün gece Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle vakti evinden çıkan 5 yaşındaki Miraç İdikurt'tan bir daha haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çocuğun kırsal alanda kaybolduğu düşüncesiyle yürütülen aramalara AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Ekiplerin ve bölge halkının seferber olduğu arama faaliyetleri, gece yarısına kadar yaklaşık 11 saat boyunca kesintisiz devam etti.

KENDİ EVİNİN DAMINDA BULUNDU

Gece saat 23.30 sıralarında arama çalışmalarının seyri değişti. Arazide olduğu sanılan küçük çocuk, kendi evinin damında hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından çocuğa ilk müdahale yapıldı. Ardından acil olarak ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze aracına konulan naaş, olayın yaşandığı kırsal Büyük Yenice Mahallesi'ne götürüldü ve burada ailesi ile sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Çocuğun elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği öne sürülürken, kesin ölüm nedeni otopsi raporunun sonuçlanmasıyla belirlenecek.