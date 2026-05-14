Şanlıurfa’da kahreden olay! Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk evinin damında ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde saatlerce arazide kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, evinin damında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şanlıurfa’da kahreden olay! Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk evinin damında ölü bulundu
Yayınlanma:

Olay, dün gece Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle vakti evinden çıkan 5 yaşındaki Miraç İdikurt'tan bir daha haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çocuğun kırsal alanda kaybolduğu düşüncesiyle yürütülen aramalara AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Ekiplerin ve bölge halkının seferber olduğu arama faaliyetleri, gece yarısına kadar yaklaşık 11 saat boyunca kesintisiz devam etti.

KENDİ EVİNİN DAMINDA BULUNDU

Gece saat 23.30 sıralarında arama çalışmalarının seyri değişti. Arazide olduğu sanılan küçük çocuk, kendi evinin damında hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından çocuğa ilk müdahale yapıldı. Ardından acil olarak ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze aracına konulan naaş, olayın yaşandığı kırsal Büyük Yenice Mahallesi'ne götürüldü ve burada ailesi ile sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Çocuğun elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği öne sürülürken, kesin ölüm nedeni otopsi raporunun sonuçlanmasıyla belirlenecek.

77 ilde uyuşturucu operasyonu: Son iki haftada 1187 kişi tutuklandı77 ilde uyuşturucu operasyonu: Son iki haftada 1187 kişi tutuklandıGündem
Türkiye’nin yemek haritası çıktı! İşte en çok sipariş edilen yemeklerTürkiye’nin yemek haritası çıktı! İşte en çok sipariş edilen yemeklerYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şanlıurfa
Günün Manşetleri
Mavi Vatan’ın yeni muhafızı Karayel ilk kez görev başında
"Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz"
Son iki haftada 1187 kişi tutuklandı
Can kaybı 72 Bin 744’e yükseldi!
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Tırdan milyonluk kaçak ürün ve esrar çıktı
Belediye personeli ve şirket sahipleri gözaltında!
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı
450 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 450 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler ikramiye alacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler ikramiye alacak?
İslam Memiş’ten altın sahiplerine "Çekili altın" uyarısı: Sakın panik yapmayın! İslam Memiş’ten altın sahiplerine "Çekili altın" uyarısı: Sakın panik yapmayın!
Galatasaray’dan 5 yıldızlı plan! İşte transfer listesindeki 5 isim... Galatasaray’dan 5 yıldızlı plan! İşte transfer listesindeki 5 isim...