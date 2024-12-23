Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurafa'nın Siverek ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Dicle Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Yakup Kırhan idaresindeki 63 ADH 762 plakalı otomobil, Seyithan Gülalan yönetimindeki 06 DMA 199 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Yakup Kırhan ile otomobilde bulunan 34 yaşındaki Sevgi Kızıltoprak, 3 yaşındaki Ömer Asaf Kızıltoprak ve 8 yaşındaki Muhammed Ensar Kızıltoprak yaralandı.

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Yakup Kırhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Muhammed Ensar Kızıltoprak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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