Şanlıurfa’da kan donduran cinayet: Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşanan olay, çevrede büyük panik yarattı. İddiaya göre, H.Y. ile boşanma aşamasında olan eşi Z.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken H.Y., yanında taşıdığı bıçakla eşine saldırdı. Z.Y., vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.Y., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından olay yerinden uzaklaşamayan H.Y., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.