Şanlıurfa'da kan donduran olay: Husumetli olduğu kardeşinin lokantasını maskeyle bastı, kurşun yağdırdı!

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan Ahmet Bahçıvan İş Merkezi, bugün kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. İzmir’de ikamet eden Mehmet K., aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen kardeşi Halil K.’nin işlettiği lokantaya silahlı saldırı düzenledi. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen olayda, ağabeyi tarafından göğsünden vurulan Halil K. ağır yaralandı.

TIBBİ MASKE İLE KENDİSİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Olayın ayrıntılarına göre Mehmet K., tanınmamak için yüzünü tıbbi maske ile kapatarak kardeşinin iş yerine girdi. Yanında getirdiği ateşli silahı çıkaran şahıs, kardeşi Halil K.’ye hedef gözeterek iki el ateş açtı. Kurşunların göğsüne isabet etmesi sonucu Halil K., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Saldırının ardından büyük panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar kaçmaya çalışan saldırgan ağabey Mehmet K.’ye müdahale etti. Vatandaşlar tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen şahıs, olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye ivedilikle sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halil K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıda kullanılan silahı muhafaza altına alırken, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Gözaltına alınan Mehmet K.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.