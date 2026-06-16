Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Arkadaşlarını kanlar içinde görünce feryat etti: "Ne olur öldürün beni..."
Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçeleri arasındaki yolda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.
Kaza, Yanaloba kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Baran Y. idaresindeki 41 SC 329 plakalı otomobil ile Duygu A.'nın kullandığı 01 AVY 419 plakalı Volkswagen marka otomobil yolda kafa kafaya çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Ataş ve Ayşe Ataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçlarda bulunan İran uyruklu Zohreh A., Duygu A., Bediha Y., Melisa Y., Canan A. ve Baran Y. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Sağlık ekipleri gelmeden önce yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler ve vatandaşlar yaptı.
Bu esnada yaralı arkadaşlarına yardım etmeye çalışan ve geçirdiği şok nedeniyle kontrolünü kaybeden kadın sürücü, çevresindekilere defalarca "Öldürün beni" diye bağırdı.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şiddetli çarpışma nedeniyle karayolu uzun süre araç trafiğine kapalı kaldı. Kaza haberini alan Suruç Kaymakamı Adem Balkanoğlu olay yerine giderek yetkililerden durum hakkında bilgi aldı. Hayatını kaybeden Hasan Ataş ve Ayşe Ataş'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.