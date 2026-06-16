Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Arkadaşlarını kanlar içinde görünce feryat etti: "Ne olur öldürün beni..."

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Ataş ve Ayşe Ataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçlarda bulunan İran uyruklu Zohreh A., Duygu A., Bediha Y., Melisa Y., Canan A. ve Baran Y. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Sağlık ekipleri gelmeden önce yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler ve vatandaşlar yaptı.