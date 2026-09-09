Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Kamyona çarpan araç hurdaya döndü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında bir aile yok oldu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önünde seyreden hafriyat kamyonuna arkadan ok gibi saplandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Kamyona çarpan araç hurdaya döndü
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 Metal yığınına dönen araçta bulunan sürücü baba olay yerinde can verirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne ve iki çocuğu doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan 2 kişinin ise yaşam mücadelesi sürüyor.

KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Bozova-Şanlıurfa kara yolu Yeşilova mevkisinde meydana gelen feci kaza anı kayıtlara şöyle yansıdı:

Levent Çerçi (41) idaresindeki 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Mehmet Gör yönetimindeki 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan hızla çarptı.
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kamyonun kasasının altına girerek adeta hurda yığınına dönüştü.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

BABA OLAY YERİNDE, ANNE VE İKİ ÇOCUĞU HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin hurdaya dönen araçta yaptığı ilk kontrollerde acı tablo netleşti:

Sürücü Levent Çerçi'nin kaza mahallinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan eşi Fatma Çerçi (36), çocukları Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) ambulanslarla ivedilikle Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste müdahale edilen anne ve 2 çocuğu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan diğer 2 kişinin kentteki hastanelerde yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

KARA YOLUNDA GÜVENLİK ÖNLEMİ VE SORUŞTURMA

Kaza sonrası bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı:

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik tedbiri aldı.
Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, cumhuriyet savcılığı feci kazayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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