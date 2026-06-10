Şanlıurfa'da korkunç olay! Akıma kapılan işçi elektrik direğinde asılı kaldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir meskene enerji hattı ulaştırmak amacıyla yüksek gerilim direğine tırmanan bir işçi, hat üzerindeki akıma kapılarak metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin büyük korkuyla izlediği olay sonrası bölgeye çok sayıda acil kurtarma ekibi sevk edildi.

BÜYÜKTAŞ MAHALLESİ'NDE YÜREKLERİ AĞZA GETİREN İŞ KAZASI

Kan donduran olay, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) sabah saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı kırsal Büyüktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen adli ve operasyonel bilgilere göre, mahalledeki bir eve yeni bir elektrik hattı çekmek üzere direkte çalışma yürüten 53 yaşındaki Hüseyin Y., saniyeler içinde kablolardaki yüksek elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle ani bir kasılma yaşayan talihsiz işçi, emniyet kemerinin takılı olması sebebiyle yere düşmeyerek elektrik direğinde baş aşağı şekilde asılı kaldı.

DEDAŞ VE İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Çevredeki vatandaşların direkte asılı kalan işçiyi fark ederek durumu acil kodla bildirmesi üzerine olay yerine Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) arıza timleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma ekipleri ve 112 acil sağlık personelleri yönlendirildi. Bölgeye intikal eden DEDAŞ mühendisleri, direğe giden ana şebeke elektriğini siber otomasyon sistemi üzerinden keserek saha güvenliğini saniyeler içinde sağladı. Ardından itfaiye ekipleri merdiven vasıtasıyla yukarı tırmanarak ağır yaralı durumdaki Hüseyin Y.'yi direkte mahsur kaldığı noktadan güvenli şekilde indirdi.

AKÇAKALE DEVLET HASTANESİNDE YOĞUN BAKIM ALARMI

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk tıbbi müdahalesi ve kalp ritmi kontrolünün ardından ağır yaralı işçi, ambulansla ivedilikle Akçakale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin acil servisinde hemen müşahede ve yoğun bakım ünitesine alınan Hüseyin Y.'nin vücudunda dikey akım yanıkları oluştuğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı, elektrik hattının çekim esnasında yasal izinlerinin ve iş güvenliği tedbirlerinin tam olup olmadığını belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.