Şanlıurfa'da okulda şüpheli şahıs alarmı! Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan Dumlupınar Ortaokulu'na gelip kendisini öğrenci velisi olarak tanıtan bir şahıs, sergilediği şüpheli hareketler üzerine okulda güvenliği sağlayan görevli polis tarafından müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.

Valilik, "Siverek ilçesindeki bir ortaokulda bir öğretmenin saldırı sonucunda yaralandığı" şeklinde yer alan haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

OKULDAKİ POLİSTEN ŞÜPHELİYE ANINDA MÜDAHALE

Şanlıurfa Valiliği'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir."