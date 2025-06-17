Şanlıurfa’da silah kaçakçılığına darbe: 8 şüpheli yakalandı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Bozova ilçelerinde MİT ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği İHA destekli operasyonda silah kaçakçılarına büyük darbe indirildi. 18 uzun namlulu silah, 7 av tüfeği, 3 tabanca ve 399 mermi ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığına darbe: 8 şüpheli yakalandı!
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonuyla, Viranşehir ilçesinde 1, Bozova ilçesinde ise 7 olmak üzere toplam 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

İnsansız hava aracı (İHA) desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, kaçak silah ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik önemli bir darbe vuruldu.

ÇUVALLAR ARASINA GİZLENMİŞ SİLAHLAR BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda, adeta bir cephaneliği andıran silah ve mühimmat ele geçirildi. Güvenlik güçleri, 18 uzun namlulu silah, 7 av tüfeği, 3 tabanca ve 399 adet mermiye el koydu. Aramaların detaylarına yansıyan görüntülerde, silahların bazı ev eklentilerinde ve çuvallar arasına gizlenmiş şekilde bulunduğu görüldü.

Silah kaçakçılığına karıştığı değerlendirilen 8 şüpheli operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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