Şanlıurfa'da skandal! Bir kamyon dolusu bozuk içeceği millete içireceklerdi!

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, alanda depolanan yaklaşık bir kamyon dolusu içeceğin son tüketim tarihinin geçtiği ve ürünlerin bozulduğu tespit edildi. Gıda hareketliliğinin yoğun yaşandığı fırın, market, lokanta ve kasap gibi hizmet alanlarının yanı sıra toptancılara yönelik de sıkı bir takip yürüten zabıta ekipleri, halk sağlığı açısından ciddi risk taşıyan bu ürünlere piyasaya sürülmeden el koydu. Toplanan bozuk içeceklerin tamamı imha edildi.