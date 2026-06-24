Şanlıurfa'da skandal! Bir kamyon dolusu bozuk içeceği millete içireceklerdi!
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekiplerinin bir gıda toptancısına düzenlediği denetimde, açık alanda depolanmış ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık bir kamyon içecek ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde halk sağlığını ve çevre güvenliğini korumaya yönelik saha çalışmaları sürüyor. Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki gıda üretim, pazarlama ve satış noktalarında yürüttükleri denetimler kapsamında bir gıda toptancısını incelemeye aldı.
Yapılan kontroller sırasında, işletmeye ait açık bir alanda yüksek miktarda içeceğin uygunsuz koşullarda bekletildiği saptandı.
Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, alanda depolanan yaklaşık bir kamyon dolusu içeceğin son tüketim tarihinin geçtiği ve ürünlerin bozulduğu tespit edildi. Gıda hareketliliğinin yoğun yaşandığı fırın, market, lokanta ve kasap gibi hizmet alanlarının yanı sıra toptancılara yönelik de sıkı bir takip yürüten zabıta ekipleri, halk sağlığı açısından ciddi risk taşıyan bu ürünlere piyasaya sürülmeden el koydu. Toplanan bozuk içeceklerin tamamı imha edildi.
Skandal görüntülere sahne olan işletmedeki ihlallere karşı harekete geçen ekipler, stoklamayı yapan sorumlular ve ilgililer hakkında yasal işlem başlattı. Konuya ilişkin Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gıda denetimlerinin sahada aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, vatandaşın sağlığıyla oynayan ve gıda güvenliğini ihlal eden işletmelere yönelik ağır yaptırımların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.