Şanlıurfa'da şok olay: Hemşire kılığında girip bebek kaçıracaktı!

Şanlıurfa’da film senaryolarını aratmayacak bir bebek kaçırma girişimi, hastane çalışanlarının dikkati sayesinde son anda önlendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Şanlıurfa'da şok olay: Hemşire kılığında girip bebek kaçıracaktı!
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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kılığına girerek yeni doğan servisinden bebek kaçırmaya teşebbüs eden H.İ.Ö. isimli kadın, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

HEMŞİRE KIYAFETİYLE YENİ DOĞAN SERVİSİNE SIZDI

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni doğan servisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.Ö. isimli kadın, hemşire kıyafeti giyerek hastaneye giriş yaptı. Doğrudan yeni doğan servisine yönelen şüpheli, buradaki bir bebeği kucağına alarak servisten dışarı çıkarmaya çalıştı.

GÖREVLİLERİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Durumu fark eden görevli hemşirelerin hızlı müdahalesi üzerine paniğe kapılan kadın, kucağındaki bebeği bırakarak hastaneden kaçtı. Olayın hemen ardından hastane personeli tarafından şüphelinin arkasından kısa süreli bir kovalamaca yaşandı ancak şüpheli izini kaybettirmeyi başardı.

EYYÜBİYE POLİSİ KAMERALARDAN TESPİT EDİP YAKALADI

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve kaçış yönünü belirleyerek yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli H.İ.Ö. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kadının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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