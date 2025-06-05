Şanlıurfa’da sokak hayvanları için seferberlik: Binlercesi bakımevlerine alındı!

Şanlıurfa’da sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada kent genelinde Valilik koordinasyonuyla yürütülen planlı çalışmaların meyvelerini verdiğini belirtti. Şıldak, yalnızca mayıs ayı içerisinde ilçe belediyeleri tarafından 1.900 sahipsiz hayvanın toplanarak bakımevlerine alındığını söyledi.

Vali Şıldak, hayvan refahını gözeten ve aynı zamanda halk sağlığını korumayı hedefleyen bu çalışmaların kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü dile getirdi.

BAKIMEVLERİNDE 5 BİNİN ÜZERİNDE HAYVAN VAR

Şu an itibarıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait bakımevlerinde yaklaşık 5 bin sahipsiz hayvan barınıyor. Vali Şıldak, bu sayının ilk etapta olumlu bir gösterge olduğunu vurgularken, “Henüz yeterli değil. Bu sayı artmalı ve sahadaki tüm riskli durumları ortadan kaldıracak kapsama ulaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak, yalnızca şehir merkezindeki değil, kırsal alandaki sahipsiz hayvanların da kontrol altına alınmasının hedeflendiğini söyledi. Belediyelerin çalışmalarına hız vermesi için oluşturulan takvime vurgu yapan Şıldak, sürecin yakından takip edildiğini ve devletin tüm kurumlarıyla koordineli çalıştığını açıkladı. “Bütün sahipsiz hayvanları güvenli alanlarda muhafaza etmeyi hedefliyoruz. Takibimiz ve bu konudaki rehberliğimiz devam edecek,” dedi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, şehirde daha önce insan ölümlerine neden olan kuduz vakalarının yaşanmış olması nedeniyle, diğer illere göre daha hızlı ve etkili müdahaleler gerektiğine dikkat çekti.