Şanlıurfa’da sokak hayvanları için seferberlik: Binlercesi bakımevlerine alındı!

Kuduz vakalarının görüldüğü ender illerden biri olan Şanlıurfa’da sahipsiz hayvanlarla ilgili alarm seviyesinde önlemler alınıyor. Vali Hasan Şıldak’ın açıklamasına göre, yalnızca mayıs ayında 1.900 sokak hayvanı toplanarak bakımevlerine yerleştirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şanlıurfa’da sokak hayvanları için seferberlik: Binlercesi bakımevlerine alındı!
Yayınlanma:

Şanlıurfa’da sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada kent genelinde Valilik koordinasyonuyla yürütülen planlı çalışmaların meyvelerini verdiğini belirtti. Şıldak, yalnızca mayıs ayı içerisinde ilçe belediyeleri tarafından 1.900 sahipsiz hayvanın toplanarak bakımevlerine alındığını söyledi.

Vali Şıldak, hayvan refahını gözeten ve aynı zamanda halk sağlığını korumayı hedefleyen bu çalışmaların kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü dile getirdi.

BAKIMEVLERİNDE 5 BİNİN ÜZERİNDE HAYVAN VAR

Şu an itibarıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait bakımevlerinde yaklaşık 5 bin sahipsiz hayvan barınıyor. Vali Şıldak, bu sayının ilk etapta olumlu bir gösterge olduğunu vurgularken, “Henüz yeterli değil. Bu sayı artmalı ve sahadaki tüm riskli durumları ortadan kaldıracak kapsama ulaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak, yalnızca şehir merkezindeki değil, kırsal alandaki sahipsiz hayvanların da kontrol altına alınmasının hedeflendiğini söyledi. Belediyelerin çalışmalarına hız vermesi için oluşturulan takvime vurgu yapan Şıldak, sürecin yakından takip edildiğini ve devletin tüm kurumlarıyla koordineli çalıştığını açıkladı. “Bütün sahipsiz hayvanları güvenli alanlarda muhafaza etmeyi hedefliyoruz. Takibimiz ve bu konudaki rehberliğimiz devam edecek,” dedi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, şehirde daha önce insan ölümlerine neden olan kuduz vakalarının yaşanmış olması nedeniyle, diğer illere göre daha hızlı ve etkili müdahaleler gerektiğine dikkat çekti.

Netflix’ten Türkiye’ye bir zam daha: Aboneler yeni tarifeye uyandı!Netflix’ten Türkiye’ye bir zam daha: Aboneler yeni tarifeye uyandı!Ekonomi
şanlıurfa
Günün Manşetleri
MSB'den Yunanistan'a harita tepkisi
CHP’de deprem
Özgür Özel’e bir soruşturma daha!
Otoyolda zam dönemi resmen başlıyor!
Antalya ve Çanakkale sallandı!
Vatan Partisi İncirlik Üssü önünden meydan okudu
Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat!
Perinçek'ten Ulusal Kanal için imece çağrısı
İzmir'de işçilerin grevi son buldu
İsrail'in saldırıları sürüyor
Çok Okunanlar
"Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!"
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Pompa fiyatlarında düşüş Pompa fiyatlarında düşüş
2 milyon liranın getirisi uçuşta! 2 milyon liranın getirisi uçuşta!
Antalya ve Çanakkale sallandı! Antalya ve Çanakkale sallandı!