Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan kırsal Şeyhçoban Mahallesi’nde, 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ali’nin sulama kanalında kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Önceki gün öğle saatlerinde serinlemek amacıyla sulama kanalına girdiği öğrenilen küçük çocuk, bir anda güçlü akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

DALGIÇLAR VE KURTARMA EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

İhbarın ardından bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri ve AFAD sevk edildi. Olayın yaşandığı günden bu yana ekipler, geniş bir alanda su altı ve kıyı taraması yapıyor.

Kanal boyunca çeşitli noktalarda dalışlar gerçekleştirilirken, drone destekli arama çalışmalarıyla da akıntının sürükleme ihtimali hesaplanarak bölge kontrol altında tutuluyor.