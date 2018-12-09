PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyon düzenledi.



Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 10 kişi ile PKK/KCK/PYD-YPG üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.