Şanlıurfa'da tır ile kamyon çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki bir tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü Abdullah Ser olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Kırlık Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Abdullah Ser yönetimindeki 27 AZK 454 plakalı tır ile Hüseyin K. kontrolündeki 63 AGV 616 plakalı kamyon kara yolunda şiddetli bir şekilde çarpıştı. Kaza anında araçların aldığı ağır hasar nedeniyle her iki sürücü de şoför mahallinde sıkıştı.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye personeli, araçlarda sıkışan sürücüleri bulundukları yerden çıkarmak için kurtarma çalışması başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda sürücüler araçlardan tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk tıbbi kontrolde, tır sürücüsü Abdullah Ser'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Aynı kazada yaralanan kamyon sürücüsü Hüseyin K., sağlık görevlilerince kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün hastanedeki tedavi süreci devam ediyor. Meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayın oluş şeklini ve kesin nedenini belirlemek amacıyla başlatılan inceleme sürüyor.