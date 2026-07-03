Şanlıurfa'da tır ile kamyon çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Aynı kazada yaralanan kamyon sürücüsü Hüseyin K., sağlık görevlilerince kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün hastanedeki tedavi süreci devam ediyor. Meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayın oluş şeklini ve kesin nedenini belirlemek amacıyla başlatılan inceleme sürüyor.