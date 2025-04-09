Şanlıurfa’da tüyler ürperten olay: Sulama kanalında ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında erkek bir şahsa ait ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şanlıurfa’da tüyler ürperten olay: Sulama kanalında ceset bulundu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, sabah saatlerinde sulama kanalında erkek bir şahsa ait ceset bulundu. Kanal kenarından geçen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu kanaldan çıkarılan ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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