Şanlıurfa’da tüyler ürperten olay: Sulama kanalında ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, sabah saatlerinde sulama kanalında erkek bir şahsa ait ceset bulundu. Kanal kenarından geçen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu kanaldan çıkarılan ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.