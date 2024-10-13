Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucu kullanımına ve ticaretine karşı etkili mücadelelerinin sürdüğünü belirtti.
Şıldak, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda, 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini aktardı.
Vali Şıldak, operasyonlarda 20 şüphelinin "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındığını kaydetti.