Şanlıurfa'da yakıt yüklü tır alev topuna döndü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yakıt yüklü bir tırın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sardığı kazada sürücü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yakıt yüklü bir tırın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sardığı kazada sürücü yaralandı.

Olay, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yakıt yüklü tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan tırdan yola sızan yakıtın parlamasıyla araç kısa sürede alev topuna döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olası bir patlama riskine karşı karayolunu tedbir amacıyla bir süreliğine trafiğe kapattı.

Kazada yaralanan tır sürücüsüne ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

