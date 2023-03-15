Şanlıurfa'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Şanlıurfa'da bir apartmanın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cenazesine ulaşılmasıyla selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Şanlıurfa'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
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Dün itibariyle kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Veysel Karani Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katında Suriye uyruklu olduğu anlaşılan 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Böylelikle kentteki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Kentte mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar ise farklı mahallelerde sürüyor.

AFAD, Şanlıurfa'daki su baskınlarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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