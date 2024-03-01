Şans eseri faciadan dönüldü! Tırın sürücüsü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi

Sakarya'da D-650 karayolu Yenice Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre Bilecik istikametine doğru seyreden tırın sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. 41 B 4008 çekici plakalı tırın sürücüsü, 64 yaşındaki R.B. geçirdiği kalp krizi sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tırın karşı şeride geçmesiyle faciaya davet çıkartan kazada tır, bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ve sağlık personeli gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kalp krizi geçiren sürücüyü araçtan çıkarttı. Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile trafik bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatan ekipler, tırın karşı şeride geçtiği sırada yolda araç olmamasının şans eseri bir faciayı engellediğini belirtti.