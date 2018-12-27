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Şans Topu çekiliş sonuçları (26 Aralık çekilişi)

Heyecanlı şans topu çekilişinde bu hafta kazandıran numaralar belli oldu. 5+1 bilen 2 kişi 1 milyon 42 bin 492 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.1+1 bilen 202 bin 427 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Şans Topu çekiliş sonuçları (26 Aralık çekilişi)

Şans Topu'nda kazandıran numaralar belli oldu. Bu haftaki çekilişte 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan iki kişinin İzmir Dikili ve Bursa'nın Nilüfer ilçelerinde oldukları belirtildi.

Milli Piyango İdaresinin açıklamasına göre oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 7 kişi 10 bin 554 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 205 kişi 360 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 660 kişi 37 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 288 kişi 19 lira 80'er kuruş, 3 bilen 82 bin 261 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 749 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 427 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak. 

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 808 bin 792 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 980 bin 877 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 547 bin 240 lira 60 kuruş aktarıldı. 

İşte kazandıran numaralar

1, 8, 12, 13, 18 + 9

Etiketler; #şans topu #26 aralık şans topu
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