Şantajcı "flört çetesi" çökertildi!

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Şantajcı "flört çetesi" çökertildi!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında çetenin; internetten iletişim kurdukları mağdur erkekleri sevgili olma vaadiyle otel veya evlere davet ettiği belirlendi. Şüpheli kadınların mağdurlarla sözleştikleri adrese başka erkeklerle birlikte giderek şantaj yaptığı ve mağdurların cep telefonu ile paralarının gasp edildiği tespit edildi.

9 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde düzenlenen operasyonda, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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