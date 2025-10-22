Şantiye'de dehşet! Annesini yaraladı, iş arkadaşını öldürdü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde annesinin çalıştığı şantiyeye gelen bir kişi, tartıştığı annesini silahla yaralayıp iş arkadaşını öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde annesinin çalıştığı şantiyeye giden bir kişi, tartışma sonucu annesini silahla yaralayıp iş arkadaşını öldürdü.

Olay, Yalak Mahallesi’ndeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre Süleyman K. (23), annesi Cevriye K. (49)’nin çalıştığı yemekhaneye geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ve onun iş arkadaşı Şemsettin Atmaca (57) ile tartışan Süleyman K., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Şemsettin Atmaca, ağır yaralı halde kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Cevriye K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

