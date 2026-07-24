Şantiyede meydan muharebesi! İş aletleriyle birbirlerine girdiler: 5 yaralı!

Olay, 23 Temmuz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında belediyenin eski hizmet binasının bulunduğu alanda meydana geldi. Yapımı devam eden yeni hizmet binasının şantiyesinde çalışan işçiler arasında, henüz tespit edilemeyen bir nedenle tartışma başladı. Başlangıçta sözlü olarak ilerleyen gerginlik, kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.

İŞ ALETLERİ İLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

İddialara göre taraflar, kavga sırasında şantiyede bulunan çeşitli iş aletlerini kullanarak birbirlerine saldırdı. Çıkan arbede, inşaat alanında bulunan diğer çalışanların araya girmesi ve tarafları ayırmasıyla sonlandırıldı. Kavganın kontrol altına alınmasının ardından durum yetkililere bildirildi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede şantiyeye ulaşan sağlık ekipleri, kavgada yaralanan 5 işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk tedavileri tamamlanan işçiler, hazır bekleyen ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların güncel sağlık durumlarına ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın büyüme ihtimaline karşı şantiye çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavganın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme yürütüyor.