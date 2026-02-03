Şantiyelere dadanan hırsızlık şebekesine 4 ilde darbe: 18 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli olarak Ankara, Bursa ve Kırıkkale'yi kapsayan geniş çaplı operasyonda, bakır kablo ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'TA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan şahısları tespit etmek amacıyla teknik ve fiziki takip başlattı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, Beşiktaş'ta bulunan bir iş yeri ve şantiyeden hırsızlık yapan 9 zanlı polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

4 İLDE 66 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, operasyonun kapsamını genişletti. İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale'de belirlenen 66 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 19 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sırasında, şüphelilerin şantiye ve iş yerlerinden gerçekleştirdikleri hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri de tespit edilerek dosyaya eklendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hukuki sürece dair detayları paylaştı. Başsavcılık, 30 Ocak'ta kamuoyuna duyurulan soruşturma kapsamında o dönem gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirmişti. Son dalga operasyonlar ve mahkeme kararlarıyla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi.