Şap alarmı! 2 köy karantinada, 22 köyde yasak
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Mangırlar ve Pelitözü köylerinde 7 Mart’ta şap hastalığı tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede geniş kapsamlı tedbirler aldı.
Şap hastalığı vakalarının görülmesi üzerine Mangırlar ve Pelitözü köylerinde hayvan giriş-çıkışı geçici olarak yasaklandı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek için karantina bölgesinin çevresinde 10 kilometrelik bir alanı da kapsayan önlemler aldı.
Bu kapsamda Alpagut, Beyderesi, Bulanık, Çepni, Dedeler, Delice, Dereçetinören, Feruz, Göllüören, Göncek, Hacıhalimler, Karataş, Keçikıran, Mangırlar, Örencik, Yıldırımbeyazıt, Pelitözü, Samat, Sarıyer, Sürmeli, Yaylabeli ve Yazılar köylerinde hayvan hareketliliği durduruldu.
Yetkililer, bölgedeki üreticilere hastalığın yayılmasını engellemek için belirlenen kurallara sıkı şekilde uymaları konusunda uyarıda bulundu. Tedbirlere aykırı hareket eden vatandaşlara ise cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı