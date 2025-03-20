Şap alarmı! 2 köy karantinada, 22 köyde yasak

Şap hastalığı vakalarının görülmesi üzerine Mangırlar ve Pelitözü köylerinde hayvan giriş-çıkışı geçici olarak yasaklandı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek için karantina bölgesinin çevresinde 10 kilometrelik bir alanı da kapsayan önlemler aldı.

Bu kapsamda Alpagut, Beyderesi, Bulanık, Çepni, Dedeler, Delice, Dereçetinören, Feruz, Göllüören, Göncek, Hacıhalimler, Karataş, Keçikıran, Mangırlar, Örencik, Yıldırımbeyazıt, Pelitözü, Samat, Sarıyer, Sürmeli, Yaylabeli ve Yazılar köylerinde hayvan hareketliliği durduruldu.

Yetkililer, bölgedeki üreticilere hastalığın yayılmasını engellemek için belirlenen kurallara sıkı şekilde uymaları konusunda uyarıda bulundu. Tedbirlere aykırı hareket eden vatandaşlara ise cezai işlem uygulanacağı bildirildi.