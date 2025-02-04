Şap alarmı: Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı kapatıldı!

Şarkışla ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye’nin dört bir yanından üreticilerin hayvan alım-satımı yaptığı pazar, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla kapatıldı. Şarkışla Belediyesi, hastalığın tespit edilmesinin ardından hızlı bir karar alarak pazardaki hareketliliği durdurdu.

Şarkışla Belediyesi tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz ve komşu bölgelerde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarı’nın ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar verilmiştir. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamamaları bizim için önceliklidir."

Yetkililer, hastalığın yayılmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınacağını belirtirken, pazarın ne zaman açılacağı konusunda ilerleyen günlerde açıklama yapılacağı bildirildi.